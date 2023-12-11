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'Adabımuaşeret' müfredata girdi! Nezaketli ve görgülü nesil yetişecek

GÜNDEM 11.12.2023, 18:28
'Adabımuaşeret' müfredata girdi! Nezaketli ve görgülü nesil yetişecek

Millî Eğitim Bakanlığı'nca, ortaokullarda "görgü kuralları ve nezaket" dersi ile liselerde "adabımuaşeret" dersinin müfredatı hazırlandı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı okullarda 'görgü kuralları'nın müfredat kapsamına alındığını açıkladı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde de yer alan habere göre, dersin adını pedagojik uygunluk açısından liselerde "adabımuaşeret", ortaokullarda ise "görgü kuralları ve nezaket" olarak belirlendi.  Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "adabımuaşeret" dersinin, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan "görgü kuralları ve nezaket" dersinin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçti.

Ortaokullarda tüm kademelerde seçmeli olarak okutulacak "görgü kuralları ve nezaket" dersi ile öğrencilerin iletişimde görgü kurallarının ve nezaketin önemini fark etmeleri; aile içinde, okulda, toplum içinde ve kişiler arası ilişkilerde görgü kurallarına ve nezakete uygun davranış sergilemeleri amaçlandı.

Derslerde öğrencilerin farklı kültürlerde görgü kuralları ve nezaketin önemini kavramaları, çevreye karşı duyarlı olmaları ve dijital ortamlarda görgü kuralları ve nezaketin önemini fark etmeleri hedeflendi. Ders, iki düzeyde 72 saatlik öğretim programını içeriyor. Dersin birinci düzeyindeki müfredat, "görgü ve nezaket", "ailede görgü kuralları ve nezaket", "okul ortamında görgü kuralları ve nezaket", "toplum içinde görgü kuralları ve nezaket" olmak üzere dört üniteden oluştu.

Dersin ikinci düzeyindeki müfredatında ise "görgü ve nezaket", "kişiler arası ilişkilerde görgü kuralları ve nezaket", "çevrede görgü kuralları ve nezaket", "dijital ortamlarda görgü kuralları ve nezaket", "farklı kültürlerde görgü kuralları ve nezaket" olmak üzere beş ünite yer aldı.

"Görgü ve nezaket" ünitesinde görgü, nezaket, zarafet, saygı, sevgi, teşekkür etme, hürmet, edep, mahremiyet, hak, sorumluluk ve terbiye ile ilgili örnek olaylar anlatılacak.

"Ailede görgü kuralları ve nezaket" ünitesinde öğrencilerin aile içi iletişimde görgü kurallarına uyması, nazik olması, kişisel bakımına özen göstermesi ve sofra adabına uygun davranması amaçlandı.

"Okul ortamında görgü kuralları ve nezaket" ünitesinde, öğrencilerin arkadaşlarıyla iletişim kurarken nazik olması, ortak kullanım alanlarının temizliğine özen göstermesi, gerektiğinde akranlarına yardım etmesi, millî ve manevi değerlere saygı göstermesi gibi hedeflere uygun kazanımlar planlandı.

"Toplum içinde görgü kuralları ve nezaket" ünitesinde öğrencilerin toplumsal alanda nezaketli olmasının, toplum içerisinde iletişim kurduğu kişiye uygun hitap şeklini tercih etmesinin, başkalarının haklarına saygı göstermesinin önemini fark etmesi yönünde içerik hazırlandı.

"Kişiler arası ilişkilerde görgü kuralları ve nezaket" ünitesinde öğrencilerin kişiler arası iletişimde görgü ve nezaketin önemini kavraması ve empati becerisine sahip bireylerin toplumsal birlikteliğe sağlayacağı katkıları fark etmesi; "çevrede görgü kuralları ve nezaket" ünitesinde ise öğrencilerin çevresindeki sorunlara yönelik projeler üretmesi sağlanacak.

"Dijital ortamlarda görgü kuralları ve nezaket" ünitesinde öğrencilerin dijital iletişim araçlarını kullanırken nezaket ifadeleri kullanmanın önemini kavramaları ve buna uygun davranışları sergilemelerine dönük içerik hazırlandı. Dijital iletişimin aile içi iletişimi engellememesi gerektiği üzerinde durulacak olan derslerde, dijital ortamlarda zamanı verimli kullanmanın önemi vurgulanacak.

"Farklı kültürlerde görgü kuralları ve nezaket" ünitesinde öğrencilerin farklı kültürlerdeki görgü kuralları ve nezaket ifadelerini tanıması, bunlara örnekler vermesi ve saygı duyması amaçlandı.

LİSELERDE DRAMA, GÖZLEM, TARTIŞMA GİBİ ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Lise 9 ve 10. sınıflarda 36 saatlik öğretim programı içeren ders, seçmeli dersler kapsamına alındı. "Adabımuaşeret" dersi öğretim programı, Türk kültürü ve toplumsal gelişmeler göz önünde bulundurularak görgü ve nezaket kurallarının geniş bir bakış açısıyla ele alınmasını sağlayacak biçimde uygulamaya dönük hazırlandı.

"Adabımuaşeret" dersinde teorik bilgilerin öğretilmesinden ziyade drama, gözlem, tartışma gibi etkinliklere yer verilerek öğrencilerin yaparak/yaşayarak öğrenmelerine imkân tanınacak. Ders ile öğrencilerin geçmişten bugüne kültürde yer alan görgü, nezaket ve zarafeti içselleştirmeleri sağlanarak davranışa dönüşen kalıcı öğrenmelere zemin hazırlanacak.

Programın en kapsamlı ünitesi olan "toplumda adabımuaşeret" isimli dördüncü ünitede ortak kullanım alanlarında salon programlarında, okulda, komşuluk ilişkilerinde, ziyaretlerde, misafirlerin karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasında adabımuaşeretin önemine yer verildi. "İletişimde, teknoloji ve sosyal medya kullanımında adabımuaşeret" adlı beşinci ünitede kişiler arası adabımuaşeretin yanı sıra teknoloji ve sosyal medya kullanımında adabımuaşeret anlatıldı.

"Doğal kaynakların kullanımı ve çevrenin korunmasında adabımuaşeret" adlı altıncı ünitede atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüm projeleri, orman yangınlarının önlenmesi için yapılan çalışmalar, çevre dostu projeler gibi uygulamalara değinildi. "İş ve meslek hayatında adabımuaşeret" adlı son ünitede ise giyim kuşama özen gösterme, görüşmeye zamanında gelme, el sıkma, göz kontağı kurma ve beden diline önem verme gibi davranışların önemi üzerinde duruldu.

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