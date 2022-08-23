Ad soyadı değişikliğinde sonradan vatandaşlık kapsam dışı! En çok 'Top' soyadı düzeltildi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşlemleri Genel Müdürlüğü, bazı milletvekillerinin açıklamaları üzerine ad ve soyadı değişikliği kararına ilişkin kamuoyu açıklaması yaptı. Sonradan Türk vatandaşlığını kazanan kişilerin 'kapsam dışı' olduğunun altı çizilen açıklamada, en çok düzeltilen ad ve soyadlarına da yer verildi.ANKARA (İGFA) - Nüfus ve Vatandaşlık İşlemleri Genel Müdürlüğü, 'Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda 2017'de ve 2019'da yapılan düzenlemelerle, ad veya soyadında imla hatası veya düzeltme işareti kullanımından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen kişilerin ilçe nüfus müdürlüğüne, dış temsilciliklere ya da e-Devlet'e başvurmaları halinde bir kereye mahsus, mahkeme kararı aranmaksızın ad ve soyadlarını değiştirmesine olanak sağlandığını daha önce duyurmuştu.

'SONRADAN TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANANLAR KAPSAM DIŞI'

Mahkeme kararı olmaksızın, ad ve soyadı değişikliklerinin belirtilen koşullarda yapıldığı aktarılan açıklamada, bazı milletvekillerinin konuyla ilgili son günlerde kamuoyunu yanlış yönlendirdiğinin altı çizildi.

Düzenlemeye yönelik uygulamayla ilgili FETÖ mensuplarını kurtarmak ve yabancılara vatandaşlık verilmesi gibi akla mantığa sığmayacak ilişkilendirmeler bile yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Söz konusu düzenlemeden sadece doğumla Türk vatandaşı olan kişiler yararlanabilmektedir. Sonradan Türk vatandaşlığını kazanan kişiler kapsam dışındadır" denildi.

Yaklaşık 5 yıldır yürürlükte olan, mahkemelerin iş yükünü azaltıp vatandaşlarımıza kolaylık sağlayan uygulama ile bugüne kadar 298 bin 670 kişi soyadını değşitirdiği vurgulaırken, 134 bin 818 kişi ise ismini düzelttiği bilgisi verildi.

EN ÇOK 'TOP' SOYADI DÜZELTİLDİ

Ülke genelinde ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında; 946 Yunis 'Yunus' olurken, 588 Ümüt 'Ümit', 770 Memet 'Mehmet', 340 Abubekir 'Ebubekir', 298 Ferat 'Ferhat', 218 Çoşkun 'Coşkun' oldu.

Bu arada en çok düzeltilen soyadları ise 6 bin 550 'Top', 3 bin 531 'Koyun', 2 bin 432 'Satılmış', 2 bin 115 'Çoşkun', 2 bin 17 'Çakal', 1 bin 830 'Deli', 1729 'Uğuz', 1707 'İşik', 1695 'Çıplak', 1442 'Kör' oldu.

https://twitter.com/TCNufus/status/1562062585956110336