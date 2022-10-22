Acıpayam’a dev bir yatırım daha

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Acıpayam Belediyesi işbirliği ile Acıpayam ilçesinin büyük bir eksikliğini giderecek “Denizli Büyükşehir Belediyesi Acıpayam Gençlik ve Kültür Merkezi”nin temel atma töreni yapıldı. Dev yatırımın ilçeye çok yakışacağını vurgulayan Başkan Zolan, “Acıpayam’ın güzelliğine böyle bir güzellik yakışır” dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Acıpayam Belediyesi işbirliği ile Acıpayam ilçesine kazandırılacak Gençlik ve Kültür Merkezi’nin temel atma töreni yapıldı. Törene, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Acıpayam Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, AK Parti Acıpayam İlçe Başkanı Fikret Gümüş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Aydın, Serhat Akbulut ve Ömer Faruk Özer ile Meclis üyeleri, davetliler ve ilçe sakinleri katıldı.

Başkan Şevkan açılış konuşmasında, Acıpayam Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesinin ilçede yaptığı hizmetleri anlatarak Başkan Zolan’a teşekkür etti. Yaptıkları her çalışmada Başkan Zolan’ın desteğini görmekten büyük bir mutluluk duyduklarını vurgulayan Şevkan, “Başkanlığım görevi boyunca beni hiçbir proje bu kadar heyecanlandırmadı. Bu, proje değil şaheserdir bana göre. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi. Kaymakam Gürbüz ise, ilçenin önemli eksiklerinden biri olan bu merkezin yapımında emeği olan başta Başkan Zolan ile Şevkan’a teşekkür ederek, “Bir yandan merkezi idare teşkilatımız, bir yandan yerel yönetimlerimiz Acıpayam’ımızın ihtiyaçlarını karşılamak için var gücüyle çalışıyor” dedi.

Başkan Osman Zolan güzel bir işin başlangıcını gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, Denizli’nin 2014 yılında büyükşehir statüsüne kavuşmasının ardından farklı bir boyuta geçtiğine dikkati çekti. 2014 yılında Acıpayam ilçesinde de mahalle mahalle dolaştıklarını hatırlatan Başkan Zolan, “Denizli’de ne varsa Acıpayam’da o olacak’, ‘Her köyümüzde kimsenin ayağı toza, çamura değmeyecek’, ‘Biz sizlerden bir şey almaya değil, sizlere hizmet etmeye, sıkıntılarınızı gidermeye geliyoruz’ dedik. Sözlerimizin arkasından koşmaya başladık, milletimiz güvendi ve bizleri göreve getirdi. Hamdolsun, kimsenin ayağı toza, çamura değmiyor. Tüm ihtiyaçları birer birer gideriyoruz. Vatandaşımızın derdine derman olmak için çalışıyor, gayret ediyoruz” diye konuştu.

Geçtiğimiz 8 yıl içerisinde Acıpayam’da gerçekleştirdikleri hizmet ve çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Zolan, inşa edilecek Gençlik ve Kültür Merkezi’nin de Acıpayam’a çok yakışacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun destekleriyle projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Bakanlığımızın verdiği destekle yapım arasındaki farkı Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılayacağız. Verilen sözün yapılması kadar güzel bir şey yok. Acıpayam’ın güzelliğine böyle bir güzellik yakışır. Bugüne kadar olduğu gibi bu işi de el birliği ile başararak devam edeceğiz. Gençlik ve Kültür Merkezimiz hepimize hayırlı ve uğurlu olsun.”

