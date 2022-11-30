Acil Toplanma Alanları web sitesi ve e-Kocaeli’de

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, olası afet durumlarında vatandaşlar için Acil Toplanma Alanlarının konumunu web tabanlı Şehir Rehberi ve E-Kocaeli mobil uygulamasına yüklediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999 tarihinde asrın felaketi Marmara Depremi’nin merkez üssü olan Kocaeli’nin, olası afetlere hazır olması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda olası afet durumlarında vatandaşların toplanması gereken Acil Toplanma Alanlarının konumu Büyükşehir’in web tabanlı Şehir Rehberi ve e-Kocaeli mobil uygulamasına yüklendi.

AFETE HAZIR KOCAELİ

17 Ağustos 1999 tarihinde 7,6 şiddetinde depremle büyük yara alan Kocaeli, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla depremin ardından yaralarını sardı. Depremde ağır hasar alan binalar kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Olası afetlere hazır olması için çalışmalar devam ediyor.

Afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlar belirlendi. Vatandaşlar için ikametgâhının bulunduğu yere en yakın ve uygun toplanma alanı İçişleri Bakanlığı tarafından belirlendi ve e-devlet üzerinden sorgulaması sağlanıyor.

MOBİL UYGULAMADA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sürecin daha hızlı ilerleyebilmesi için yeni bir çalışma yaptı. Olası afet durumlarında vatandaşların toplanması gereken Acil Toplanma Alanlarının konumu web tabanlı Şehir Rehberi ve e-Kocaeli mobil uygulamasına yüklendi. Vatandaşlar, il genelinde yer alan 338 adet Acil Toplanma Alanını konumsal olarak uygulama üzerinden görebiliyor.