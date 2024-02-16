Açık hava müzesi Kayseri, diziler için aranan mekan haline geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, turizm cenneti Soğanlı Vadisi ile tarihi Kayseri Mahallesi gibi zenginlikleri bağrında barındıran açık hava müzesi Kayseri’nin televizyon dizi sektörünün de dikkatini ve ilgisini çektiğini, aranan mekan olduğunu ifade etti.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Her taraftan tarih fışkıran bir açık hava müzesi konumunda olan Kayseri’de turizmin hemen her türüne rastlanıldığına vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu bölgelerden en önemlisi Soğanlı Vadisi’nin artık hem Türkiye’de hem de dünyada tüm dikkatleri üzerine çektiğini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, Kapadokya’nın giriş kapısı olarak anılan Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Vadisi’nin tanıtımına büyük katkı sağlayacak organizasyonların yanı sıra televizyon dizi sektörünün de dikkatini ve ilgisini çektiğini belirtti.

BÜYÜKŞEHİR’DEN SOĞANLI VADİSİ’NE ESTETİK DOKUNUŞLAR

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin birlik, beraberlik ve dayanışma örneği gösterdiğini söyleyen Büyükkılıç, yerli ve yabancı turistleri ağırlayan turizm cenneti Soğanlı Vadisi’nin olduğu bölgede tarihi eser restorasyonu, meydan düzenlemesi, yol yapım çalışmaları ve yürüyüş parkurları gibi hizmetlerin kazandırıldığını hatırlattı.

TARİHİ KAYSERİ MAHALLESİ YENİDEN AYAĞA KALDIRILDI

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ettirilerek ayağa kaldırılan tarihi Kayseri Mahallesi’nin de şehrin sosyal kültürel hayatına kazandırıldığını vurguladı.

ÇEKİMLER TARİHİ KAYSERİ MAHALLESİ’NDE VE SOĞANLI VADİSİ’NDE SÜRÜYOR

Başkan Büyükkılıç, birçok medeniyetin yaşadığı, çok sayıda kilise ve peri bacasının yer aldığı Soğanlı Vadisi bölgesi ile tarihi Kayseri Mahallesi’nde TRT 1’in yeni dizisi Kara Ağaç Destanı’nın çekimlerinin yapıldığını ifade ederek, “Soğanlı Vadimizin eşsiz güzelliğinde ve tarih kokan Kayseri’mizin mahallesinde çekimleri gerçekleşen TRT 1’in yeni dizisi ‘Kara Ağaç Destanı’ için geri sayım başladı. Heyecanla bekliyoruz” dedi.

Büyükkılıç, yerel yönetimler olarak bacasız sanayi diye nitelendirilen ve şehirlerin gelişmesinde önemli bir rol üstlenen turizm alanında üzerlerine düşenin fazlasını gerçekleştirme gayretini gösterdiklerini sözlerine ekledi.