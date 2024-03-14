Acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'taki programı sonrasında yaşanan trafik kazasında yaralanan polis memuru İlker Duran'ın şehit olduğunu duyurdu.ANKARA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'taki programı sonrasında yaşanan trafik kazasında yaralanan polis memuru İlker Duran'ın şehit olduğunu duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İlker Duran, Şırnak Nusaybin yolu istikametinde görevli oldukları araç ile geçirdikleri trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.
Duran ile birlikte kazada şehit sayısı 2’ye çıktı.
Hatırlanacağı gibi aynı kazada polis memuru Fırat Der de şehit olmuştu.
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