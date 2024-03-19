AÇEV'den yerel yönetim adaylarına 'çocuk dostlu belediyecilik' için açık çağrı

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) olarak, hem yerel seçim sürecinde hem de sonrasında üretilecek hizmet ve politikaların çocukların çok yönlü gelişimini ve iyi olma hâllerini destekleyecek şekilde oluşturulması için önerilerini sundu.İSTANBUL (İGFA) - 31 Mart 2024 yerel seçimleri yaklaşırken Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) olarak çocukların çok yönlü ve bütüncül gelişimlerinin desteklenmesi için tüm belediye başkan adaylarına ‘çocuk ve ebeveyn dostu belediyecilik’ çağrısında bulundu.

Erken çocukluk dönemindeki çocuklara yönelik bakım ve eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi önerimizin yanı sıra halihazırda yürütülen uygulamaların da geliştirilip yaygınlaşmasının önemine dikkat çeken AÇEV, gerek ulusal, gerek uluslararası alanda “erken çocukluk eğitimi ve bakımı” olarak anılan hizmetlerde, çocukların eğitimi ve bakımının birbirinden ayrılamaz iki önemli faktör olduğunu ve bütüncül olarak ele alınması gerektiğini de bir kez daha vurguladu.

AÇEV'in ÇOCUK VE EBEVEYN DOSTU BELEDİYECİLİK İÇİN ÖNERİLERİ İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ