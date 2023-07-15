Acemler'de trafik düzenlemesi

Bursa'nın trafikteki kalbi konumundaki Acemler'de asfalt çalışması gerçekleştirilecek.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak asfalt yenileme çalışmaları kapsamında, Zübeyde Hanım Caddesi’nden Avrupa Konseyi Bulvarı’na gidiş istikameti, bu gece saat 00.00’dan yarın saat 11.00’a kadar Acemler Kavşağı’ndan itibaren trafiğe kapatılacak.

Büyükşehir'den yapılan açıklamada sürücülerin çalışma süresince alternatif güzergahları kullanmaları gerekmektedir.