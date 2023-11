Acar Ünlü CHP'den Marmaris'e aday adayı

Yerel seçimlere yaklaşık 4 ay kala Marmaris’te; adaylarını ilk açıklayan AK Parti’den sonra, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’den ilk aday adayı olan isim, eski ilçe başkanlarından ve belediye meclis üyelerinden Acar Ünlü oldu.Ajans CANKA (MUĞLA İGFA)

CHP Marmaris İlçe Başkanlığı önünde basına ve partililere konuşan Acar Ünlü; “Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öğretmenlik emekliliği olmayan bir meslektir. Her öğretmen her an Cumhuriyet ve Demokrasi için sefer görev emrindedir. Ve iyi ki de öyledir. Bu vesileyle başta Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve dünümüzden bugünümüze bu topraklara emek vermiş bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum. Cumhuriyet Halk Partisi adına yaptığım hizmetleri Marmaris halkından gelen istek ve bana yüklediği sorumluluk gereği bir üst basamağa taşıma motivasyonum oluştu. Ve çalışmalarımı, hizmetimi doğduğum, büyüdüğüm ata topraklarıma Marmaris Belediye Başkanı sıfatı ile sürdürmek istiyorum. Bu irademi resmileştirerek kamuoyu ile paylaşıyorum.

Bugün burada karşınıza Şennur ve Muhammet Ünlü’nün oğlu olarak değil, Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris İlçe Örgütü’nün öz be öz evladı olan Acar Ünlü olarak çıkıyorum. Gençlik Kollarımızın, Cumhuriyet Kadınlarımızın sesi olarak karşınıza çıkıyorum. Atatürk’ün iki emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi değerleri ile yoğrulmuş, Marmarisin bir evladı olarak karşınıza çıkıyorum.

Benim Marmaris’e, sizlere çok basit bir vaadim var; Ben Marmaris’e özenli bir yönetim vadediyorum. Büyük yada küçük demeden Marmaris için yapılacak her işi özenle yapmanın, atılacak her adımı özenle atmanın sözünü veriyorum. Ben her şeyden çok insanlara değer veren, öncelikle insan diyen ve ayrımcılık yapmaksızın tüm Marmarislilere özen gösteren bir yönetim vadediyorum" dedi.