Abur cubur tüketimi sınırlandırılmalı!

Abur cubur, çocuklar arasında yaygın bir atıştırmalık seçeneğidir, ancak aşırı tüketimi sağlık açısından ciddi riskler taşıyabilir. İşte abur cubur tüketimini azaltmak için alınabilecek bazı önlemler...İSTANBUL (İGFA) - Özellikle abur cubur tüketimi ve diş sağlığı gibi konularda ebeveynlerin bilinçli olmalarını gerektiriyor.

İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Pedodonti Bölümünden, Öğr. Gör. Dr. Başak Bölükbaşı açıklamalarda bulundu.

Abur cubur tüketimini azaltmak için alınabilir şu önlemlere vurgu yaptı.

Bilinçli alışveriş: Market alışverişlerinizi yaparken, abur cubur içeren ürünlere alternatif, daha sağlıklı olan taze meyve, sebze, yoğurt, kuruyemiş ve kuru meyveler gibi besleyici atıştırmalıkları tercih etmek çocuğunuzun sağlığını destekleyecektir. Dengeli beslenme: Ana öğünlerde çocuğunuza sağlıklı ve dengeli besinler sunarak atıştırmalıklara olan ihtiyacı azaltabilirsiniz. Protein, lif ve sağlıklı yağlar içeren yemekler çocuğunuzun tok kalmasını sağlayacak ve abur cubura olan isteği azaltacaktır. Sınır koymak: Abur cuburları yasaklamak yerine, ölçülü ve kontrollü bir şekilde sunun. Bu, çocuğunuzun atıştırmalıkları daha az tüketmesine yardımcı olabilir. Ödül yerine alternatifler: Çocuğunuzun başarılarını ödüllendirmek istediğinizde, abur cubur yerine daha sağlıklı ödüller düşünebilirsiniz. Örneğin, ona sinema bileti alabilir, birlikte spor yapabilir veya kitap hediye edebilirsiniz.

Öte yandan tatilde doğru diş bakımı konusunda da uyarıularda bulunan Öğr. Gör. Dr. Başak Bölükbaşı, doğru diş bakımı konusunda şu basit adımları sıraladı:

Diş fırçalama alışkanlığını devam ettirin: Tatildeyken bile düzenli diş fırçalama alışkanlığını sürdürmek çok önemlidir. Günde en az iki kez diş fırçalayarak çocuğunuzun dişlerini temiz tutun. Diş fırçası ve diş macunu seçimi: Çocuğunuzun yaşı ve diş yapısına uygun bir diş fırçası ve çocuklar için özel olarak formüle edilmiş diş macunu kullanın. Bol su tüketimi: Özellikle yaz döneminde vücudun ihtiyacı olan su tüketimini arttırmak diş sağlığı için de katkı sağlayacaktır. Tatil döneminde artan ara öğün tüketimi sürecinde dişlerin fırçalama ile temizlenemediği durumlarda su tüketimi ve su ile ağzın çalkalanması diş yüzeylerinin temizlenmesine katkı sağlar. Dengeli beslenme: Tatil sırasında çocuğunuzun abur cubur tüketimini sınırlayarak ve daha sağlıklı besinlere yönlendirerek diş sağlığını destekleyebilirsiniz. Acil durumlar için önlem alın: Tatil sırasında diş ağrısı veya acil diş sorunlarıyla karşılaşmamak için seyahat öncesinde bir diş hekimine danışmak ve acil durumlar için iletişim bilgilerini yanınızda bulundurmak akıllıca olacaktır. Diş tedavisi için uygun zaman: Tatil dönemi, okul süresince ihmal edilen diş kontrolleri tedavilerinin uygulanması için en uygun zamanlardan biridir. Gerekli tedaviler yapılıp koruyucu önlemler alınarak, bu sayede ileride ciddi diş problemlerinin önüne geçilebilir.