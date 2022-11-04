Abluka'da 'Sonbahar-Kış 8' başladı

İçişleri Bakanlığı Amanoslar bölgesinde bin 216 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-8" operasyonunu "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik" adına başlattı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonlarının 8'incisini başlattı.

Adana Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde icra edilen operasyonda; Hatay, Adana, Gaziantep, Osmaniye, Kilis İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı jandarma komando, jandarma özel harekat, Hatay, Adana, Gaziantep, Osmaniye Kilis İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı polis özel harekat ile güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 216 personel ve 107 operasyonel tim görev aldığı kaydedildi.

Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Ferhat GEDİK adı verilen operasyonun ilk iki gününde; Hatay, Adana, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis illerini kapsayan ve Amonoslar bölgesinde MİT Bölge Başkanlığı’nın istihbarat desteği ile gerçekleştirilen arazi araması taramasında tespit edilen 11 farklı noktada, PKK terör örgütü mensuplarına ait sığınak, barınak ve depolarda şunlar ele geçirildi:

Bakanlıktan yapılan açıklamada ele geçirilen malzemeler, depo, sığınak ve barınaklar imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.