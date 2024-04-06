Abdullah Naci Ünsal 31 Mart seçimlerini değerlendirdi

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlere İYİ Parti’den İpsala Belediye Başkanı ve başkan adayı olarak giren ancak seçimi kaybeden Abdullah Naci Ünsal sosyal medyasından yaptığı açıklamada yerel seçimleri değerlendirerek, görev yaptığı 5 yıl boyunca İpsalalılara teşekkür etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bilindiği gibi İpsala’daki yerel seçimi AK Parti Adayı ve önceki dönem İpsala Belediye Başkanı olan Mehmet Kerman kazanmıştı.

Ünsal’ın açıklaması şöyle;

“Demokrasimizin gereği 31 Mart 2024 tarihinde yerel seçimlerimizi tamamladık.

Öncelikle seçime katılan tüm hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum.

5 yıl boyunca beraber görev yaptığım belediye personeli arkadaşlarıma, her zaman yanımda hissettiğim İpsalalı hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliyorum.

Tertemiz bir 5 yılın ardından İpsala Belediyesi’ni devredeceğimiz kazanan arkadaşımıza başarılar diliyorum.

İpsala sevdamız hiç bir zaman bitmeyecek. İpsala için her zaman mücadelemiz devam edecek.

Herkesi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum.”