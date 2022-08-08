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'Abdülhamid Han' yarın göreve uğurlanacak

GÜNDEM 08.08.2022, 09:29
'Abdülhamid Han' yarın göreve uğurlanacak

'Abdülhamid Han' sondaj gemisi yarın görev yerine uğurlanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, göreve başlayacak olan geminin öncesi ve sonrasına ilişkin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin 4'üncü sondaj gemisi, Mavi Vatan'da hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

Mersin'in Taşucu Limanı'nda son hazırlıklar tamamlanan gemi, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle görev yerine uğurlanacak. Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle dikkati çeken 'Abdülhamid Han' hidrokarbon arayacak.

 200 mürettebatı bulunan gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor. Gemide helikopter pisti de bulunuyor.

Türkiye’nin Mavi Vatan'daki gücüne güç katacak olan geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor.

Bu arada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, çalışmalar için gün sayan Abdülhamid Han gemisinin öncesi ve sonrasına ilişkin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

https://twitter.com/fatih_donmez/status/1556332035425406976

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