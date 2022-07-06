'Abdülhamid Han' ilk göreve Ağustos'ta çıkıyor

Mersin'in Taşucu Limanı'nda ziyaret ettiği "Abdülhamid Han" adlı 4. sondaj gemisinde değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geminin dünyada 7'nci nesil olarak adlandırılan beş gemiden biri olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemisinin Ağustos ayında ilk görev yerine gideceğini duyurdu.

Mersin'in Taşucu Limanı'nda sondaj gemisini ziyaret eden Bakan Dönmez, geminin muhtemelen Akdeniz'de petrol veya doğal gaz araması yapacağını söyledi.

Bakan Dönmez, "Görev yeri Mavi Vatan. Görev yeriyle alakalı 5-6 nokta üzerinde çalışılıyor. Bunlardan biri seçilecek. Bir ay daha sabredeceğiz. Büyük olasılıkla Akdeniz olur" dedi.

Dönmez ayrıca, gemiye ilişkin iç ve dış görüntüleri de Osmanlı marşları eşliğinde paylaştı.

https://twitter.com/fatih_donmez/status/1544628805670768641