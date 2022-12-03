ABB'den ihtiyaç sahiplerine Ankarakart

Ankara Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahipleriyle hayırseverler arasında köprü olmaya devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Son 3 ayda birden fazla yetersiz bakiye uyarısı alan Ankarakart sahipleri tespit edilerek 4 bin 94 öğrenci ve 6 bin 670 vatandaşın Ankarakart'ı Bilet Ver kampanyasına tanımlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı ve “6 Milyon Tek Yürek” kampanyası kapsamında hayata geçirilen “Bilet Ver” ile Ankarakartlara bakiye yüklemesi uygulaması devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi son 3 ayda birden fazla yetersiz bakiye uyarısı alan Ankarakart sahiplerini tespit ederek kartlarına “Bilet Ver” kampanyasına tanımlandı.

Hayırsever Ankaralılar, ihtiyaç sahibi 4 bin 94 öğrenci ve 6 bin 670 vatandaşın Ankarakart’ına “biletver.ego.gov.tr” adresi üzerinden yükleme yapabiliyor.