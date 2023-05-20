ABB'den hafriyat temizliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm proje alanlarında insan sağlığını olumsuz etkileyen ve çevreyi kirleten gecekondu molozları ve yıkıntı atıklarını temizlemeye devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Çankaya ilçesinde Dikmen ve Şirindere ile Mamak Boğaziçi Mahallelerinin ardından şimdi de Mamak Dostlar Mahallesi’nde çalışmalar başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde gecekondu ve metruk yapıların yıkılmasıyla oluşan hafriyat atıklarının neden olduğu çevre kirliliğini ortadan kaldırmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Görüntü kirliliği ve güvenlik sorunlarına da neden olan metruk yapılara ait moloz ve yıkıntı atıklarını temizleyen Kent Estetiği Daire Başkanlığı, çevre ve toplum sağlığı açısından tehlike oluşturan atıkları bertaraf ediyor.

DOSTLAR MAHALLESİ’NDE ÇALIŞMA 18 AY SÜRECEK

Metruk hâlde bulunan gecekondu yıkıntılarının görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve vatandaşların yaşam alanlarını iyileştirmek için başlatılan moloz temizlik çalışmaları Çankaya’da Dikmen ve Şirindere ile Mamak’ta Boğaziçi Mahallerinden sonra şimdi de Mamak Dostlar Mahallesi’nde moloz temizlik çalışmalarına başlandı.

Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nin 227 bin metrekarelik alanını oluşturan Boğaziçi Mahallesi’nden 55 bin ton moloz atığı temizlendi. Dostlar Mahallesi’nde ise 1 milyon 235 bin metrekarelik alanda yeni başlayan temizlik çalışmalarının yaklaşık 18 ay sürmesi ve temizlik sonucunda 1 milyon 250 bin ton atık kaldırılması planlanıyor.

Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Alanı’nda ise 2 bin 332 gecekondunun yıkımı ve moloz temizliği gerçekleştirildi.