ABB'den çocuk hakları semineri

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi iş birliğiyle başlatılan Çocuk Hakları seminerinin ikincisi Altındağ Çocuk Kulübü’nde gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Öğrenci ve çocuk dostu uygulamalarıyla adından söz ettiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Kulübü üyelerine Çocuk Hakları ile ilgili seminerler düzenlemeye devam ediyor.

ABB’nin Çocuk Kulüplerine üye öğrencilerin çocuk haklarına yönelik bilgilendirilmeleri amacıyla başlatılan “Çocuk Hakları Seminerleri” Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezinin uzman avukatlarının sunumuyla gerçekleşiyor.

SEMİNERLER DEVAM EDECEK

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Çocuk Kulüpleri üyelerine yönelik düzenlenen seminerlerin sonuncusu Altındağ Çocuk Kulübünde gerçekleşti.

Toplamda üç seminerin daha kaldığını belirten ABB Çocuk Hizmetleri Şube Koordinatörü Tuğba Nagehan Turpçu, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Programımızı Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi ile birlikte düzenliyoruz. Ankara Barosundan avukatlar çocuk hakları ile ilgili bilgilendirme yapıyorlar. İki oturum şeklinde gerçekleşiyor. Birinci oturumda Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi anlatılıyor. İkinci oturumda da çocuklarımızın dijital hakları nelerdir, dijital mahremiyet nedir bunlardan bahsediliyor. Çocukların hem kendi haklarıyla ilgili bilgi sahibi olmalarını istiyoruz hem de internet ortamında bulundukları için dijital haklarıyla ilgili de bilgilendirilmelerini istiyoruz.”