ABB Ata mirasına sahip çıkıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına sahip çıkıyor.ANKARA (İGFA) - Yıllardır ihmal edilen, çorak bir görüntüye sahip olan ve Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yer alan 940 bin metrekarelik alan “Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı” adıyla Başkentlilerin hizmetine sunulacak.

Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Milleti’ne miras bıraktığı Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Daha önce AOÇ alanı içerisinde bulunan alanları kiralayarak tarıma açan ABB, şimdi de yaklaşık 940 bin metrekarelik Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı’nı Başkentlilerin hizmetine sunmaya hazırlanıyor.

YÜRÜYÜŞ YOLLARINDAN KONSER ALANLARINA PEK ÇOK DONATI YER ALACAK

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerinin 7/24 mesai harcadığı alanda; yürüyüş ve bisiklet yolları, kapalı ve açık toplamda 5 bin 878 araçlık otopark, seyir terasları, şenlik alanları, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, hediyelik eşya dükkânları, bilgilendirme- yönlendirme ve güvenlik kulübeleri, konser alanları ve piknik alanları gibi pek çok donatı yer alacak.

Ankara’yı yeşilin de Başkenti yapmak için yoğun mesai harcayan ABB ekipleri ayrıca, park alanını ikiye bölen Ankara Çayı’nın temizlenmesi için de hummalı bir çalışma yürütüyor.