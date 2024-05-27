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AB Türkiye Delegasyonu'ndan Konya'ya ziyaret

Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut ve beraberindeki heyetle iklim değişikliğinin etkileri konusunda yapılacak iş birliğini görüşmek üzere bir araya geldi

GÜNDEM 27.05.2024, 18:03
AB Türkiye Delegasyonu'ndan Konya'ya ziyaret

Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut ve beraberindeki heyetle iklim değişikliğinin etkileri konusunda yapılacak iş birliğini görüşmek üzere bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut ve beraberindeki heyet, iklim değişikliğiyle mücadele ve Yeşil Mutabakatı’nın bir parçası olarak evrenin korunması konusundaki Avrupa Birliği girişimleri kapsamında Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Büyükşehir Taş Bina’da gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Altay, Büyükelçi Landrut ve heyeti Konya’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükelçiyle özellikle çevre konusunda çalışıyor olmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydeden Başkan Altay, “İklim değişikliği konusu Konya için çok kritik bir mesele. Verilere göre Konya, Türkiye’de bundan en çok etkilenecek şehirlerin başında geliyor. Bugün Çatalhöyük’ü ziyaret edeceğiz, yarın da Tuz Gölü’nde önemli bir program var. Özellikle Tuz Gölü ve oradaki doğal yaşamın sürdürülebilirliği konusundaki katkılarından dolayı Sayın Büyükelçiye ve heyete tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Dünya Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla geçtiğimiz hafta Endonezya’da Dünya Su Forumu’na katıldığını anımsatan Başkan Altay şöyle devam etti:

“Şu anda bütün toplantılarda şehirlerin en önemli gündemi iklim değişikliğinin etkilerini azaltabilecek çareler bulmak. Çünkü görünen o ki iklim değişikliğinin etkileri düşündüğümüzden çok daha erken ve güçlü şekilde şehirlerimizi etkileyecek. Sayın Büyükelçi Türkiye’de birçok projenin yürütülmesinde ve geliştirilmesine katkı sundu. Ülkemizdeki bu tür katkılarından dolayı heyete teşekkür ediyorum.”

AB BÜYÜKELÇİSİ BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut da Başkan Altay’a misafirperverliği için teşekkür ederek, “Dünyanın dört bir köşesinde iklim değişikliğinin etkilerini yaşıyoruz ve elbette ki bu etkileri kamuoyunun da dikkatine sunmamız gerekiyor. Konya ile olan iş birliğimiz aslında 10 yıldan uzun bir süreye dayanıyor. Bu süre zarfında bahsetmiş olduğumuz konuların dışında pek çok alanda da iş birliğimiz oldu. Bu alanda ilerlemeler kaydedildiğini Konya özelinde gördük ama hala üzerine eğilmemiz gereken pek çok hususun olduğunu da biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Konya’da özellikle önceki dönemlerde üzerine eğildikleri konular arasında; su yönetimi, atık su yönetimi, yağmur suyu yönetimi gibi çok kilit nitelikteki alanların yer aldığını hatırlatan Landrut, “Elbette hepimiz biliyoruz, bu gaz salınımlarını azaltmamız gerekiyor, küresel ısınmaya yol açan etkenleri bir şekilde ortadan kaldırmamız ya da bunları azaltmamız gerekiyor. Bunu yaparken hep birlikte neler yapabiliriz? Bu iklim değişikliğinin hepimizin de gözlemlemeye başladığı neticelerini ortadan kaldırmak, azaltmak üzere neler yapabiliriz? Bu iki günlük ziyaret boyunca bu konulara eğilmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

BÜYÜKELÇİ ÇATALHÖYÜK TANITIM VE KARŞILAMA MERKEZİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nde de incelemelerde bulundu.

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