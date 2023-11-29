Son Dakika

AB'den Uzunköprü’ye 33.5 milyon TL

GÜNDEM 29.11.2023, 09:29
AB'den Uzunköprü’ye 33.5 milyon TL

Uzunköprü Belediyesi’nin Avrupa Birliği Sınır Ötesi İşbirliği Projeleri ön değerlendirme aşamasını geçip 100 tam puan aldı!Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uzunköprü’nün gelişimi için çalışan Belediye Başkanı Özlem Becan, yurt içi ve yurtdışı hibe projelerine başvurularının sonuçlarını almaya başladı.

Uzunköprü Belediyesi tarafından Avrupa Birliği destekli Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programında 2023 yılında açılmış olan proje teklif çağrısı kapsamında sunulan üç projenin, programın ilk idari ve uygunluk değerlendirme aşamasında başarıyla geçtiğini öğrenildi.

Programın, çevrimiçi başvuru sisteminden edinilen bilgiye göre belediyenin üç projenin şu an ki durumu 'Uygun' olarak güncellendi. Sunulan projelerin kalite değerlendirmesine devam edilecek.  Kesin değerlendirme sonuçlarının 2024 yılın başlarında açıklanması bekleniyor.

Uzunköprü Belediyesi’nin bu 3 projesi ile Avrupa Birliğinden toplam 735 bin 570 Avro, yaklaşık 23 milyon 310 bin 213 lira 30 kuruş mali destek istendi.

Uzunköprü Belediyesi’nin 4. proje başvurusu Avrupa Birliği destekli Bulgaristan- Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği programına yapılmış olup, bütçesi 321 bin 160 Avro, yaklaşık 10 milyon 177 bin 56 lira 40 kuruş olup, bu kapsamda toplamda 4 proje ile Avrupa Birliği'nden Uzunköprü için 1 milyon 56 bin 730 Avro, 33 milyon 48 bin 773 lira 70 kuruş mali destek istenmiş oldu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 34
2. Galatasaray 13 34
3. Beşiktaş 13 25
4. A.Demirspor 13 23
5. Trabzonspor 13 23
6. Kayserispor 13 23
7. Antalyaspor 13 19
8. Kasımpasa 13 18
9. Rizespor 13 18
10. Hatayspor 13 17
11. Ankaragücü 13 16
12. Sivasspor 13 15
13. Gaziantep FK 13 15
14. Karagümrük 13 14
15. Konyaspor 13 13
16. Pendikspor 13 13
17. Başakşehir 13 12
18. Alanyaspor 13 10
19. Samsunspor 13 8
20. İstanbulspor 13 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 33
2. Kocaelispor 13 29
3. Bandırmaspor 13 25
4. Göztepe 13 23
5. Gençlerbirliği 13 23
6. Bodrumspor 13 21
7. Sakaryaspor 13 20
8. Keçiörengücü 13 19
9. Ahlatçı Çorum FK 13 17
10. Erzurumspor 13 17
11. Boluspor 13 16
12. Adanaspor 13 15
13. Manisa FK 13 14
14. Şanlıurfaspor 13 14
15. Ümraniye 13 12
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 13 11
18. Giresunspor 13 9
19. Altay 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 30
2. M.City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. Aston Villa 13 28
5. Tottenham 13 26
6. M. United 13 24
7. Newcastle 13 23
8. Brighton 13 22
9. West Ham United 13 20
10. Chelsea 13 16
11. Brentford 13 16
12. Wolves 13 15
13. Crystal Palace 13 15
14. Fulham 13 15
15. Nottingham Forest 13 13
16. Bournemouth 13 12
17. Luton Town 13 9
18. Sheffield United 13 5
19. Everton 13 4
20. Burnley 13 4
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 35
2. Girona 14 35
3. Atletico Madrid 13 31
4. Barcelona 14 31
5. Athletic Bilbao 14 25
6. Real Sociedad 14 25
7. Real Betis 14 24
8. Getafe 14 19
9. Valencia 14 19
10. Rayo Vallecano 14 19
11. Las Palmas 14 18
12. Villarreal 14 15
13. Deportivo Alaves 14 15
14. Osasuna 14 14
15. Sevilla 13 12
16. Cadiz 13 10
17. Mallorca 13 9
18. Celta Vigo 14 8
19. Granada 14 7
20. Almeria 14 3