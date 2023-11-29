AB'den Uzunköprü’ye 33.5 milyon TL

Uzunköprü Belediyesi’nin Avrupa Birliği Sınır Ötesi İşbirliği Projeleri ön değerlendirme aşamasını geçip 100 tam puan aldı!Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uzunköprü’nün gelişimi için çalışan Belediye Başkanı Özlem Becan, yurt içi ve yurtdışı hibe projelerine başvurularının sonuçlarını almaya başladı.

Uzunköprü Belediyesi tarafından Avrupa Birliği destekli Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programında 2023 yılında açılmış olan proje teklif çağrısı kapsamında sunulan üç projenin, programın ilk idari ve uygunluk değerlendirme aşamasında başarıyla geçtiğini öğrenildi.

Programın, çevrimiçi başvuru sisteminden edinilen bilgiye göre belediyenin üç projenin şu an ki durumu 'Uygun' olarak güncellendi. Sunulan projelerin kalite değerlendirmesine devam edilecek. Kesin değerlendirme sonuçlarının 2024 yılın başlarında açıklanması bekleniyor.

Uzunköprü Belediyesi’nin bu 3 projesi ile Avrupa Birliğinden toplam 735 bin 570 Avro, yaklaşık 23 milyon 310 bin 213 lira 30 kuruş mali destek istendi.

Uzunköprü Belediyesi’nin 4. proje başvurusu Avrupa Birliği destekli Bulgaristan- Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği programına yapılmış olup, bütçesi 321 bin 160 Avro, yaklaşık 10 milyon 177 bin 56 lira 40 kuruş olup, bu kapsamda toplamda 4 proje ile Avrupa Birliği'nden Uzunköprü için 1 milyon 56 bin 730 Avro, 33 milyon 48 bin 773 lira 70 kuruş mali destek istenmiş oldu.