AB'den 4 yeni 'Dijital Avrupa' çağrısı
Dijital Avrupa Programı kapsamında; İleri Dijital Beceriler alanında 3 yeni çağrı ve Yüksek Başarımlı Hesaplamalar alanında Sanal Uygulama Akademisi'nin kurulması için 1 yeni çağrı yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Dijital Avrupa Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından yayımlanan 4 yeni çağrıyı duyurdu.
Avrupa Birliği, İleri Dijital Beceriler alanında 3 yeni çağrı ve Yüksek Başarımlı Hesaplamalar alanında Sanal Uygulama Akademisi'nin kurulması için 1 yeni çağrı yayımlandı.
Yayımlanan çağrılarda; İleri Dijital Beceriler alanında 30 milyon Avro bütçeli "Kilit Kapasite Alanlarında Özel Eğitim Programları", 10 milyon Avro bütçeli "Siber Güvenlik Beceri Akademisi", 2 2 milyon Avro bütçeli "İleri Dijital Becerilerin Analizi" yer alırken; Yüksek Başarımlı Hesaplamalar alanındaki çağrı olarak da 6 milyon Avro bütçeli "EuroHPC Sanal Uygulama Akademisi" açıklandı.
Söz konusu çağrıların Türkçe olarak içeriklerine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|15
|40
|2. Galatasaray
|15
|40
|3. Kayserispor
|15
|29
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Beşiktaş
|15
|26
|6. A.Demirspor
|15
|23
|7. Antalyaspor
|15
|23
|8. Rizespor
|15
|22
|9. Kasımpasa
|15
|21
|10. Hatayspor
|15
|18
|11. Ankaragücü
|15
|18
|12. Sivasspor
|15
|18
|13. Karagümrük
|15
|17
|14. Başakşehir
|15
|15
|15. Gaziantep FK
|15
|15
|16. Konyaspor
|15
|14
|17. Samsunspor
|15
|14
|18. Alanyaspor
|15
|14
|19. Pendikspor
|15
|13
|20. İstanbulspor
|15
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|15
|39
|2. Kocaelispor
|15
|32
|3. Göztepe
|15
|29
|4. Bandırmaspor
|15
|26
|5. Sakaryaspor
|15
|26
|6. Bodrumspor
|15
|25
|7. Gençlerbirliği
|15
|24
|8. Ahlatçı Çorum FK
|15
|23
|9. Keçiörengücü
|15
|19
|10. Boluspor
|15
|19
|11. Manisa FK
|15
|18
|12. Erzurumspor
|15
|18
|13. Ümraniye
|15
|18
|14. Adanaspor
|15
|16
|15. Şanlıurfaspor
|15
|14
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|15
|13
|18. Giresunspor
|15
|9
|19. Altay
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|37
|2. Arsenal
|16
|36
|3. Aston Villa
|16
|35
|4. M.City
|17
|34
|5. Tottenham
|17
|33
|6. Newcastle
|17
|29
|7. M. United
|16
|27
|8. Brighton
|16
|26
|9. West Ham United
|16
|24
|10. Chelsea
|17
|22
|11. Fulham
|17
|21
|12. Brentford
|16
|19
|13. Wolves
|16
|19
|14. Bournemouth
|16
|19
|15. Crystal Palace
|17
|17
|16. Everton
|17
|16
|17. Nottingham Forest
|17
|14
|18. Luton Town
|16
|9
|19. Burnley
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|39
|3. Barcelona
|17
|35
|4. Atletico Madrid
|16
|34
|5. Athletic Bilbao
|17
|32
|6. Real Sociedad
|16
|29
|7. Real Betis
|16
|26
|8. Getafe
|17
|25
|9. Las Palmas
|16
|24
|10. Valencia
|17
|20
|11. Rayo Vallecano
|17
|20
|12. Osasuna
|17
|19
|13. Deportivo Alaves
|16
|16
|14. Villarreal
|16
|16
|15. Mallorca
|16
|14
|16. Sevilla
|16
|13
|17. Celta Vigo
|17
|13
|18. Cadiz
|16
|13
|19. Granada
|17
|8
|20. Almeria
|16
|4