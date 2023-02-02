AB'den 2023'ün ilk açık çağrısı sanatçılara

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir proje olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı, 2023 yılının ilk açık çağrısını Sanatsal Üretim Fonu için yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Görsel sanatlar alanındaki sanatçılara açık olan Sanatsal Üretim Fonu kapsamında desteklenen başvuru sahiplerine, proje fikirlerini gerçekleştirirken çalışmalarına destek olacak mentorlar eşlik edecek.

Program, Ankara, İstanbul ve İzmir'in ötesinde geniş bir coğrafyada sanatçıları odağına aldı.

Görsel sanatlar alanında çalışan 25 ile 45 yaşları arasındaki sanatçıların başvurusuna açık olan Sanatsal Üretim Fonu yararlanıcılarına, kültür-sanat alanından veya akademik çevreden yetkin isimlerin danışmanlığında geliştirecekleri eserler için destek verecek.

Böylece, Sanatsal Üretim Fonu’yla desteklenen sanatçılara yeni eserler üretme olanağı sağlanmasıyla birlikte, deneyim paylaşımı, ağ kurma ve sanat dünyasına erişim için alan yaratılması hedeflenirken, çağrı sonucunda desteklenecek toplam 15 sanatsal üretimin 10 tanesi, İstanbul, Ankara, İzmir dışındaki diğer şehirlerden yapılan başvurular arasından seçilecek.

anatsal Üretim Fonu, her proje için maksimum 3.000 avroya kadar destek sağlanacak ve üç açık çağrı ile toplamda 45 sanat projesi desteklenecek.

Sanatsal Üretim Fonu için başvurular başladı ve 28 Şubat 2023, Salı günü saat 18:00’de sona erecek.

Adaylar, başvurularını CultureCIVIC web sitesinden ulaşılabilen Goethe Enstitüsü'nün Başvuru Portalı üzerinden yapabilir