99 yıllık gurur ve mutluluk Karabağlar’da yaşatıldı

İzmir'in Karabağlar Belediyesi’nin Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıldönümü nedeniyle düzenlediği geleneksel kortej yürüyüşü ve Moğollar Konseri, büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesindeki F. Altay Meydanı’ndan Üçyol Uğur Mumcu Parkı’na dek yürüyen vatandaşlar, Cumhuriyetimize ve Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılıklarını bir kez daha ortaya koydu.

Kortej yürüyüşü ve konsere, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve eşi Fügen Selvitopu, CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, İlçe Kadın Kolları Başkanı Aydan Tör, meclis üyeleri ve muhtarların aralarında olduğu çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla, bandonun çaldığı marşlar eşliğinde yürüyen korteji, evlerinde ya da işyerlerinde olan vatandaşlar alkışlarıyla, bayraklarıyla selamladı. Araçlarındaki vatandaşlar da kornalarını çalarak tempo tuttular. Güzergahtaki Göztepe, Altay ve İzmirspor takımlarının taraftarları meşalelerini yakarken, kortejdekilere, Kordon Folklor Araştırma Derneği ve Türkiye Motosiklet Kulübü (TÜRKMOK) üyeleri de eşlik etti.

ATATÜRK'E BORÇLUYUZ

Kortej Uğur Mumcu Parkı’na ulaştığında coşku doruğa çıktı. Moğollar konseri öncesi sahneye çıkarak kalabalığa seslenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Karabağlar’da, İzmir’de, Türkiye’nin her ilinden gelen insanların yaşadığını vurguladı. Ağbaba, “Bir arada, kardeşçe yaşıyorsak bunu Mustafa Kemal’e, bu toprakların yetiştirdiği en büyük devrimciye borçluyuz. Onu her fırsatta, her an anmak bu memlekette yaşayan herkesin namus ve şeref borcudur. Laikliğe, demokrasimize, Cumhuriyetimize sahip çıkmak da herkesin görevidir. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu yolda şehit düşen, mücadele edenleri saygı ve rahmetle anıyoruz. Onların yolunda yürümeye devam edeceğiz” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, “Kortej yürüyüşümüzde sağ taraf Karabağlar, sol tarafı Konak’tı. Buram buram İzmir’i, buram buram Cumhuriyeti iliklerimize kadar hissettik. Bu güzel geceyi düzenleyen Başkanımız Muhittin Selvitopu başta olmak üzere herkese ve katılarak güç veren sizlere çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.

Başkan Selvitopu da “Cumhuriyet bizim herşeyimiz. Cumhuriyet kimsesizlerin yanındadır. Cumhuriyet sevgidir, dostluktur, hoşgörüdür, barıştır, kardeşliktir, hukuktur, adalettir. 100. yıla 1 kaldı. 1 asrı deviren Cumhuriyet’le birlikte mutlu, özgür bir Türkiye’yi de geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Mustafa kemal Atatürk!” dedi.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan Moğollar, sevilen eserlerini alanı dolduran Cumhuriyet sevdalılarıyla birlikte seslendirdi. Konser öncesi Ersin Show gösterisi de yapıldı.