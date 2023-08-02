98 aranan şahıs Bingöl'de yakalandı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Temmuz ayında çeşitli suçlardan aranan 98 şahsı yakaladı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, temmuz ayında çeşitli suçlardan aranan 98 şahsı yakaladı. Aranan şahıslar arasında hırsızlık, uyuşturucu, silah ve adam kaçırma suçlarından hapis cezası bulunanlar da vardı. Ayrıca kayıp olarak aranan 13 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Şahıslar ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin temmuz ayında yaptığı çalışmalarda, hakkında toplam 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan D.Ö., toplam 8 yıl 1 ay hapis cezası bulunan A.B., toplam 6 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası bulunan F.A. ve toplam 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.A.’nın da aralarında olduğu 98 aranan şahsın yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, yakalanan şahıslardan Ü.Ç.’nin ruhsatsız silah bulundurduğu için 6 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı, diğer şahısların ise adli makamlara sevk edildiği kaydedildi.

Ayrıca kayıp olarak aranan 13 kişinin de bulunduğu ve ailelerine teslim edildiği ifade edildi.