9 terörist sınırdan geçemedi!

Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, sınır güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarının Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişiyi yakaladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şahıslardan 8'inin FETÖ, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Hudut Kartallarının, sınır güvenliğini korumaya devam edeceği kaydedildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1582324880967467009