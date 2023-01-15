9 mangal standında 2,5 ton hamsi pişirildi

Rize Belediyesi tarafından bu yıl 7.’si düzenlenen Hamsi Festivali binlerce vatandaşın katılımıyla Rize sahil otopark alanında yapıldı. Stantlarda hamsiden yapılan 200 çeşit yöresel tat sergilendi.RİZE (İGFA) - Hamsi Festivalinde Rize Belediyesi tarafından kurulan 9 adet mangal standından 2,5 ton Hamsi mangallarda pişirilerek ücretsiz vatandaşlara ikram edildi.

2,5 ton hamsinin pişirilmesinde, Rize Belediyesi tarafından şehrimize kazandırılan Çay Dalı Mangal Kömürü ve Elektirik Üretim Tesisinde üretilen mangal kömürleri kullanıldı.

Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Burak Ak, İlçe ve Belde Belediye Başkanlarının katılımıyla açılışı yapılan 7. Hamsi Festivali, “GastroHamsi” sloganıyla Hamsi ile yapılan 200 çeşit yöresel tadların yer aldığı stantların gezilmesiyle başladı. Pişirilen 2,5 ton Hamsinin vatandaşa ikramı, Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, tarafından başlatıldı.

Festivale katılan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin yapmış olduğu açıklamada; Pişirilen Hamsilerin Rize Belediyesi tarafından Kalkandere Organize Sanayi Bölgesinde yapılan Çay Çöpünden Mangal Kömürü ve Elektrik Üretim Tesisinde üretilen mangal kömürleriyle yapıldığını dile getirdi.

Başkan Rahmi Metin; “Vatandaşımız bu tür ve benzeri etkinliklere oldukça ilgi gösteriyor. Bunun yanında kişisel eğitim seminerleri, kitap fuarı ve diğer bir çok etkinliğimize de Rize Belediyesi olarak yer veriyoruz. Yapmış olduğumuz her etkinliğe vatandaşımızın ilgisi katılımı bizleri mutlu ediyor. Yıl boyunca farklı zaman dilimleri içerisinde kültür sanat etkinliklerimiz devam edecek” dedi.

“GASTROHAMSİ” İLE RİZE’NİN DAMAK TADI TANITILDI

Her yıl yoğun katılımın sağladığı ve Rize Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Hamsi Festivali bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

“GastroHamsi” sloganıyla Rize’nin Gastronomisinin de yer aldığı Festival alanında, şehrimizde hizmet veren Üniversite, Halk Eğitim, Turizm Okulları, Kamu Kurum ve Kuruluşları, STK’lar, Ticari İşletmeler ve Ev Hanımlarının ürünlerini sergiledikleri stantlar yer aldı.

Etkinlik içerisinde yer alan 3 adet ücretsiz çocuk oyun alanı, palyaçolar ve yüz boyama ekibiyle çocuklar gün boyu doyasıya eğlendi.

Kemençe ve Tulum eşliğinde horonların oynandığı Festival, Karadeniz sanatçısı Erol Şahin, sanatçı Oğuzhan Koç konserleri ve Havai Fişek gösterisiyle sona erdi.