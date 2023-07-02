Kurban Bayramını da içine alan 9 günlük tatilin son günü yurtta hava durumu nasıl olacak? Ege ve Güneydoğu'daki iller gün içerisinde 38 dereceleri görecek.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri ile kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne çevreleri ve Kırklareli'nin kuzeybatı kesimlerinin mevzii sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA...

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Edirne çevreleri ve Kırklareli'nin kuzeybatı kesimlerinin mevzii sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EGE: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. BATI KARADENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLERDE HAVA

Öte yandan gün boyunca fırtınanın beklenmediği denizlerde ise hava raporu şöyle:

KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, akşam saatlerine kadar batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah doğusu 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, kuzeyi güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğu, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve güneybatı, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.