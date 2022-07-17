9 günlük tatil sonrası eve dönüş sürüyor

Tatili memleketleri ve yazlık bölgelerde geçirenlerin eve dönüş yolculuklarındaki yoğunluk canlı trafik kameralarına yansıdı.BURSA (İGFA) - 9 günlük tatili şehir dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu sürüyor.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle yollarda araç yoğunluğu yaşanıyor.

Yollarda kilometrelerce araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'dan bugün 10 bin araç çıkış yaptığı kaydedilirken, İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa Gişeleri'nde tatili dönüşü dolayısıyla yoğunluk canlı trafik kameralarına yansıdı.

Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi beklenirken araç yoğunluğunun yanı sıra tatil dönüşü deniz yolculuğu seyahatlerine de yansıdı.

DENİZ OTOBÜSLERİNDE YER KALMADI

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait deniz otobüsleri BUDO’nun bugün saat 13.30’da Mudanya’dan İstanbul Eminönü/Sirkeci’ye gerçekleştireceği seferi ‘teknik arıza’ dolayısıyla yapılamazken, karşı yönden Mudanya’ya gelecek olan saat 16.30 seferi de yapılamadı. İstanbul’dan saat 19.00 ile 20.45 seferleri için yoğunluk olduğu gözlenirken, Mudanya’dan saat 20.30’da İstanbul’a gerçekleşecek seferlerde de yer bulunmuyor.

Ayrıca İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)’nin Mudanya Güzelyalı’dan İstanbul’a gerçekleştirdiği seferler için de bugün yaşanan yoğunluk dolayısıyla sefer sayıları artırıldı. Buna göre Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş saat 20.30 için ek sefer düzenlendi.