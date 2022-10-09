9 bini aşkın ata yadigarı ait olduğu topraklarda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'nde konuştu.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "9 bin 134 ata yadigari eseri ait oldukları topraklara kavuşturduk." dedi.

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en köklü yapıları arasında yer aldığına dikkati çekerek, binanın elverişsiz şartlarından dolayı müzede yer alan eserler de maalesef zarar gördüğünü söyledi.

https://youtu.be/pjClS8ym0GwÜlke genelinde 56 müzeyi ilk kez ziyarete açarken, 18 müzemizi de yeni inşa edilen binalarında buluşturduklarını ifade eden Erdoğan, "1937’deki ilk sergide sadece 320 eser varken, bugün İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin koleksiyonu 10 binin üzerine çıkmıştır. Nerede bir ata yadigarı varsa buluyor, ihya ediyor ve sahip çıkıyoruz. 9 bin 134 ata yadigarı eseri ait oldukları topraklara kavuşturduk" diye konuştu.

Göreve geldiğimizde 59 olan özel tiyatro sayısının 428'e yükseldiğine de vurgu yapan Erdoğan, sanatı tekelleştiren çarpık bakış açılarını reddettiklerini sözlerine ekledi.

Ankara'da Onur Şener'in öldürülmesine yönelik de açıklamada bulunan Erdoğan, "Faillerin hak ettikleri cezayı alması için meselenin takipçisi olacağız. Bunu siyasetin malzemesi haline getirmek, böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir" diye konuştu.