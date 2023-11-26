89 ülkeden yüzlerce öğrenci Bursa'dan Filistin'e tek ses oldu

Ülkelerine ait yöresel kıyafetlerini giyen çok sayıda öğrenci, Bursa'da Tophane Meydanı'ndaki Osman Gazi Türbesi önünde bir araya geldi.BURSA (İGFA) - 89 ülkeden 155 yabancı öğrencinin eğitim gördüğü Osmangazi Belediyesi Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, yöresel kıyafetleri ile birlikte Osmangazi Türbesi önünde İsrail’in Gazzeli masum ve mazlumlara yönelik katliam ve soykırımına karşı tek başına dünyaya meydan okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zulme karşı ümmet olma çağrısını dünyaya haykırdı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ile birlikte etkinliğe katılarak öğrencilere destek verdi.

Başkan Dündar, gazetecilere yaptığı açıklamada uluslararası öğrencilerin İsrail'in Gazze'ye uyguladığı zulme kayıtsız kalmadığını söyledi.

Puşide-i siyahın, Kurtuluş Savaşı'nda Yunan askerleri Bursa'yı işgal ettiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kürsüsüne konulan siyah örtü olduğunu anımsatan Dündar, "89 ülkeden öğrenciler buradan diyorlar ki 'Biz ümmet olarak uluslararası arenaya buradan sesleniyoruz. Diyoruz ki İsrail'in yapmış olduğu soykırımı, zulmü kınıyoruz. Burada bizlerin buluşmasıyla bu soykırıma, zulme, dünyada tek karşı çıkan bir lider Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız, onunla birlikteyiz. Onu yalnız bırakmıyoruz.' Bu düşünceyle bu arkadaşlarımız burada. Gazze üzerindeki puşide-i siyah örtüsünün ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldıracağına inanarak bu örtüyü dağıtıyorlar. Dolayısıyla bizler de buradan, bu öğrencilerimizle inşallah en kısa zamanda İsrail'in uygulamış olduğu katliamın, zulmün ve Gazze üzerindeki bu kara örtünün kaldırılması için bir adım başlatmış oluyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerden Kosovalı ErjonHashani de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin için çok şey yaptığını ancak diğer ülkelerin cumhurbaşkanlarının sessiz kaldığını söyledi.

Beninli Abdul Hannan Abdul Aziz Salifu ise İsrail'in yaklaşık 70 Filistin'e zulüm yaptığını belirtirken, İranlı Muhammed SadeqShahnavazi de İslam aleminin bir sancağın altında birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.