810 öğrencinin bir öğünü Muratpaşa'dan

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 16 Haziran’da sona eren eğitim ve öğretimin yılında 160’ı deprem bölgesinden olmak üzere bin 810 öğrencinin bir öğün yemeğini ücretsiz karşıladı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ‘Okul Beslenme Menüsü’ programının geçen yıl aralık ayında başladığını söyledi.

İlk olarak belediyeden sosyal yardım almış ailelerin ilk ve ortaokul çağındaki çocukların yönelik başlayan programa, Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ardından eğitimlerinde Muratpaşa’da devam eden öğrenciler de dahil edildi.

Eğitim - öğretim yılının son ders zili çalıncaya dek devam eden programda 160’ı deprem bölgesinden olmak üzere bin 810 öğrencinin bir öğün yemeği karşılandı.

Başkan Uysal, yaklaşık 7 ay devam eden programda tam 66 bin 924 paket yemek hazırlandığını aktardı. Yemeklerin belediyenin aşevince hazırlandığının altını çizen Başkan Uysal, menülerin belli bir kalori dengesi içinde diyetisyenler tarafından hazırlandığını ve günün yemeğinin bir gün önceden ev ev dağıtıldığını dile getirdi. Uysal, “İlk etapta 187 hanede 303 çocuğumuza yönelik başlayan proje eğitim yılı sonunda 996 haneye ulaştı” dedi.