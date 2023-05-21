81 il valiliğine 'Afetzede' genelgesi... Bilet ücretleri karşılanacak

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine ‘Afetzedelerin Geri Dönüş İşlemleri ve Yol Masraf Ödemeleri' genelgesi gönderdi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı 81 il valiliğine “Afetzedelerin Geri Dönüş İşlemleri ve Yol Masraf Ödemeleri” konulu genelge gönderdi.

Genelgede diğer illerden afet bölgesine, afet bölgesinden geçici olarak yaşadıkları diğer illere, afet bölgesinden afet bölgesine gidiş dönüş yapmak isteyenlerle ilgi tahliye taleplerinin karşılanması işlemlerinin kesintisiz şekilde devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda; afetzede vatandaşların geri dönüş ve yol masraflarının karşılanması iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Valilik/Kaymakamlık bünyesinde daha önce oluşturulan birimler görevlerine devam edeceği, ihtiyaç durumunda teknik ekipman ve personel bakımından destek sağlanacağının altı çizildi.

“GERİ DÖNMEK İSTEYEN AFETZEDELERİN BİLET ÜCRETLERİ KARŞILANACAK

Yol Masraf Belgesi talep eden depremzede vatandaşlar “https://tahliye.afad.gov.tr” adresinden sisteme giriş yapabilecek.

Tahliye ve geri dönüşler konusunda müracaat noktalarına başvuran afetzedelerin de bilet ücretleri karşılanacak. Kendi imkânları ile bilet alan afetzedelerin talep etmeleri halinde bilet ücretleri ödenecek, yapılacak ödemelerin depremzede vatandaşların TC Kimlik Numaraları üzerinden gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Çıkış illerindeki tahliye bilgilendirme ve başvuru noktalarına müracaat yapamadan afet bölgesindeki merkezlere ulaşan afetzedelere de gerekli kolaylıklar sağlanarak talepleri halinde yol masraf tutarları karşılanacak.

7/24 çalışma esaslı oluşturulan tahliye ve müracaat merkezlerine başvuran vatandaşların ulaşım noktasında uygun vasıtalarla gidiş dönüşlerinde gerekli her türlü imkân ve kolaylık daha önce yapıldığı şekilde kesintisiz yürütülecek.