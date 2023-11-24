800 milyon TL'ye yakın tarımsal destekleme hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 783 milyon 465 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "783 milyon 465 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Açıklamada verilen ödemelerin detaylarını da paylaştı.