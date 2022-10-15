800 milyon insan aç

Her yıl 931 milyon ton gıda israf ediliyor ve bu israfın 570 milyon tonu hane halkında gerçekleşiyor. Bizler gıdaları çöpe atarken, dünya genelinde 800 milyondan fazla insan da her gün kronik açlık çekiyor.İSTANBUL (İGFA) - 2015 yılında dünya liderleri bir dizi yeni Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) belirlediler. Bunlardan biri, 2030 yılına kadar “açlığı sona erdirmek, gıda güvenliğini ve gelişmiş beslenmeyi sağlamak ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek”. BM, dünyanın bu hedefe ulaşma yolunda kaydettiği ilerlemeyi göstermek üzere yayınladığı raporunda şu verilere yer verdi: “Dünyada yetersiz beslenen insanların oranı 2000-2004'te yüzde 15'ten 2020'de yüzde 9,9'a düştü. Bodurluk (kronik yetersiz beslenme nedeniyle yaşlarına göre çok kısa olan çocuklar) oranı beş yaşın altındaki çocuklarda 2000 yılında yüzde 33'ken 2019'da yüzde 21,3 olarak kaydedildi.” Peki tüm bu tabloya rağmen gerçekten “Kimseyi Arkada Bırakma”mak mümkün mü? Bunun için neler yapabiliriz ve açlıkla nasıl mücadele edebiliriz? Birçok şirket, kurum ve kuruluş bu kapsamda çeşitli projelere destek oluyor, sivil toplum kuruluşlarıyla dirsek temasında bulunuyor ve bu konuda kurumsal mücadelelerini veriyor. İşte o şirketlerden biri de Ajinomoto Türkiye…

Gıda kaybı ve israfının önüne geçmek için projeleriyle ve STK iş birlikleriyle dikkat çeken Ajinomoto Türkiye, şirketin çalışanları ve ailelerinin 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde gıdaya erişim hakkına dikkat çekmek amacıyla Çorbada Tuzun Olsun Derneği’yle beraber evsizlere Bizim Mutfak çorbaları dağıtıyor. 2017’den bu yana yaptıkları sözleşme kapsamında düzenli olarak derneğin tüm çorba ihtiyacını Bizim Mutfak çorbalarıyla karşılayan Ajinomoto Türkiye, Şubat 2019’dan bu yana Çorbada Tuzun Olsun Derneği’ne 1599 kg çorba temini sağladı. Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ile Ocak 2019’da imzaladıkları anlaşma kapsamında ise Türkiye'deki yoksul aileler için çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda da TİDER dahil edildiğinde toplamda 81 bin 537 kilogram çorba bağışlanmış oldu. Ajinomoto Türkiye, ürünleri TİDER aracılığıyla bu ailelerle paylaşarak hem gıda israfıyla hem de yoksullukla mücadele alanında başarılı bir sosyal fayda yaratmayı amaçlıyor.

İŞTE ÖNERİLER

Gıda kaybını azaltmak üzere daha iyi gıda hasat mekanizmaları ve uygulamaları geliştirmek en büyük ihtiyaçların başında geliyor. Tarihten bu yana en yaygın uygulamalardan biri olan tarlada kalan gıdaların toplanması ve yerel gıda bankalarına, barınaklara bağışlamak üzere gerçekleştirilen hasat etkinlikleri bu açıdan daha da önem kazanıyor.Her yıl 931 milyon ton gıda israf ediliyor ve bunun 570 milyon tonu hane halkında gerçekleşiyor. Yani yarısından fazlası diyebiliriz.

Dolayısıyla bireysel olarak yapılabilecek çok şey var. Her şeyden önce buzdolabınızda eksik olan ürünlere bakmadan alışverişe çıkmamak en basit yöntemlerden biri. Böylece neye ihtiyacınız olduğunu tam olarak belirlemeden yeni bir ürün almayacaksınız. Çünkü aksi halde çoğu zaman buzdolabında bozulmuş ürünlerle karşılaşmanız mümkün oluyor. Bu nedenle mutlaka alışveriş öncesi ihtiyaçlarınızı kontrol ederek satın alım yapın. Buzdolabında ve kuru gıda dolabındaki yiyecekleri düzenli olarak kontrol edin ve son kullanma tarihleri yaklaşan gıdaları israfı önlemek adına mutlaka tüketin. Gıda tüketiminde son alınanın daha sonra tüketilmesine, daha önce aldığınız ürünleri ise öncelikli tüketmeye dikkat ederek israfın önünü kesebilirsiniz. Yemekleri küçük porsiyonlarda servis edin, yeterli değilse tükettikten sonra biraz daha ekleyebilirsiniz. Böylece tabağa fazla alınan yiyeceğin israfını önlemiş olursunuz. Ertesi günün öğle yemeğinde, bir gün önce tüketemediğiniz yiyecekleri değerlendirin. Pişirdiğiniz yemekler fazla ise daha sonra tüketmek üzere dondurun.

Yiyeceklerinizi sokaklardaki dostlarımız olan hayvanlar ile de paylaşabilirsiniz.Kimi gıdalar buzdolabında, kimi de dışarıda saklanmalı. Aldığınız gıdaları saklamak için en doğru yöntemleri araştırın ve bunları uygulayın. Bu şekilde aldığınız gıdaları daha uzun süre kullanabilecek ve israfın önüne geçmiş olacaksınız. Dünyada, gezegendeki herkesi beslemeye yetecek kadar gıda üretiliyor. Buna rağmen Dünya çapında 829 milyon kadar insan her gece aç yatıyor. Küçük çiftçiler, çobanlar ve balıkçılar küresel gıda arzının yaklaşık yüzde 70'ini karşılamalarına rağmen gıda güvencesizliğine karşı özellikle de onlar savunmasızlar. Çatışma, açlığın bir nedeni ve sonucu. Öyle ki, 2020'de 23 ülkede 99,1 milyon insan için açlığın başlıca nedeni çatışmalar oldu. Dünya çapında beş yaşın altındaki tahmini 14 milyon çocuk, israfın bir sonucu olarak şiddetli akut yetersiz beslenmeden muzdarip. Yetersiz beslenen çocukların sadece yüzde 25'i hayat kurtaran tedaviye erişebiliyor. Bu nedenle gıdanızı israf etmeyin, paylaşın. Açlıkla mücadele etmek zorunda kalan son bir kişi bile kalmayana dek birlikte mücadele etmeye devam etmek zorundayız.