80 saatlik mucize kurtuluşun Bursalı kahramanları

Türkiye yasa boğan yüzyılın felaketinde tam 80 saat sonra gelen mucize kurtuluşa Bursa'dan Mustafakemalpaşa Arama Kurtarma Ekibi (MPAK) eşlik etti.BURSA (İGFA) - Yürek burkan görüntülerin yanı sıra deprem bölgesinden yürekleri yumuşatan haberlerde gelmeye devam ediyor.



Deprem bölgesindeki çalışmalara Bursa'dan katılan Mustafakemalpaşa Arama Kurtarma Ekibi, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde orta yaşlı bir erkeğin daha enkaz altından sağ çıkarılmasına yardımcı oldu.

80 SAAT SONRA SAĞ ÇIKARILDI

Gaziantep’e indikleri andan itibaren zamana karşı yarışan ekiplerin çalışmaları, CNN Türk kameralarına yansıdı.

MPAK ekiplerinin umut dolu haberini Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Umutla bekleyiş sürüyor Mustafakemalpaşa Arama Kurtarma Ekibimiz Gaziantep’te … 80 saat sonra enkaz altında ki bir depremzedeye daha ulaşıldı… Dualarımız sizinle" ifadeleriyle duyurdu.