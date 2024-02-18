8. Yargı Paketi bu hafta görüşülecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ni yeni haftada yoğun bir gündem bekliyor. 8'inci Yargı Paketi'nin görüşmeleri, 20 Şubat'ta Adalet Komisyonu'nda başlayacak. Genel Kurul'da sağlık alanında düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.ANKARA (İGFA) - AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak da anılan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına önceki gün sunulmuştu.

Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme de 8'inci Yargı Paketi'nde yer aldı.

Genel Kurul'da sağlık alanında düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilmesi beklenirken, Turist Rehberliği Meslek Kanunu'nda değişiklik öngören teklifin de bu hafta Genel Kurul'da ele alınması bekleniyor. Teklife göre, sanat tarihi ve arkeoloji mezunlarının turist rehberi olmaları kolaylaştırılacak.

TBMM'de Salı ve Çarşamba günleri ise siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.