8 istasyonlu hat ulaşımı 24 dakikaya indirecek

Türkiye'nin en hızlı metrosunun kullanılacağı hat, bugün hizmete giriyor. 8 durağın bulunduğu metro hattı sayesinde Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada gidilebilecek.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en hızlı metrosunun kullanılacağı hattın açılışını bugün saat 14.30'da yapacak.

Günde 800 bin yolcuya hizmet verebilme kapasitesine sahip 8 istasyonun yer aldığı hat dahilinde, Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada gidilebilecek.

Saatte 120 kilometre hıza sahip araçlar da bu hatta kullanılacak.

Bugünden itibaren, İstanbul Havalimanı'nın ulaşım yükü de hafifleyecek. Yolcuların da rahat ve güvenilir bir şekilde metroya ulaşabilmesi için giriş bölümünde 20 turnike yer alıyor.

34 kilometre uzunluğunda olan İstanbul Havalimanı-Kağıthane metro hattı, önümüzdeki aylarda Gayrettepe bölümünün de faaliyete geçmesiyle hat uzunluğu 37,5 kilometreye ulaşacak.

Türkiye’nin en hızlısı açılış için hazır!????

????️22 Ocak 2023 pic.twitter.com/E91dv8am9b — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) January 21, 2023