8. İbrahim Bodur başvuruları için son 5 gün!

Kale Grubu’nun, kurucusu merhum İbrahim Bodur’un değerlerini yaşatmak ve sosyal girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla bu yıl sekizincisini gerçekleştirdiği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı Ödülleri için başvurular sürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Kale Grubu’nun, sosyal girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla 2017 yılından bu yana düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı Ödülleri’nin sekizincisi için başvurular devam ediyor.

Erken Aşama, İleri Aşama, İş Birliği ve Gençlik kategorilerinde yapılacak başvurular, ibrahimbodurodulleri.com sitesi üzerinden kabul edilecek.

Tüm başvurular, Kale Grubu ve Impact Hub İstanbul ekiplerinden oluşan ön değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilecek. Ön değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, dünya ve Türkiye’nin sosyal girişimcilik alanındaki önemli isimlerinden ve sivil toplum ve iş dünyası liderlerinden oluşan Seçici Kurul’un karşısına çıkacak.

Kazanan adaylar, düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Başvurular, 17 Mart Pazar gününe kadar ibrahimbodurodulleri.com internet sitesi üzerinden alınacak.