78 hedefte 77 terörist etkisiz!

Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları ile mağara, barınak, petrol tesislerinden oluşan 78 hedefin imha edildiğini, 77 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Toplantıya ilişkin detaylar bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

78 HEDEF İMHA EDİLDİ, 77 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yaşar Güler, 12 Ocak'ta, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde 9 kahraman silah arkadaşının şehit olduğunu anımsatarak, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar temenni etti.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları… pic.twitter.com/ZMcpa8CUqV— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 15, 2024

Saldırılara derhâl karşılık verilerek temas esnasında 23 terörist etkisiz hâle getirildiğini vurgulayan Bakan Güler, "Müteakiben Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen hava harekâtları ile bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan toplam 78 hedef imha edilmiştir. Toplam 77 terörist de etkisiz hâle getirilmiştir. İcra edilen bu harekâtlarla şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Terörle mücadelemiz tek bir terörist kalmayıncaya kadar artan tempoyla devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sonuç olarak terörle mücadelemiz başta PKK/PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı terörü kaynağında yok etme konseptiyle artan bir baskı ve tempoda ve taarruzi bir ruhla tek bir terörist kalmayıncaya kadar yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla sürdürülmeye devam edilecektir. Elde edilen başarılarda en büyük pay başta aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere siz kahraman ve fedakâr silah arkadaşlarıma aittir" diye konuştu.