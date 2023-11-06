77 ilde 'Mengene'ye sıkıştılar! 33 gözaltı, 650 yakalama

İçişleri Bakanlığı'nca kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 77 ilde eş zamanlı yapılan "Mengene Operasyonu"nda 33 şüpheli gözaltına alınırken, arama kaydı bulunan 650 kişi de yakalandı.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde; kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 77 ilde eş zamanlı olarak 28 bin 314 personelin katılımıyla Mengene Operasyonu düzenlendi.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya operasyonda 517 şüpheli hakkında idari işlem, 118 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldığını açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1721396566177595772

Kumar, tombala, oyun makineleri ile kumar ve yasa dışı bahis oynatan 33 şüpheli şahıs gözaltına alındığını belirttiği paylaşımında, "517 şahıs hakkında kumar, tombala, oyun makinelerinde ve yasa dışı bahis oynama suçundan idari işlem yapılarak 2 milyon 330 bin 479 TL para cezası uygulandı. 118 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı. Arama kaydı bulunan 650 kişi de yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi, Jandarmamızı ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah yardımcıları olsun. Ülkemizin dört bir yanında yasa dışı bahisçilere ve kumar oynatanlara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.