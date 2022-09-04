76 bine yakın göçmene sınır dışı! Sınır dışıda Avrupa'yı geride bıraktık

Yılbaşından bu yana 75 bin 678 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Türkiye, sınır dışı sayılarında Avrupa’yı geride bıraktı.ANKARA (İGFA) - Göç İdaresi Başkanlığı'ndan düzensiz göçle mücadele konusunda yapılan açıklamada, Avrupa ülkelerinin sınır dışı başarı oranı yüzde 10 seviyesindeyken, Türkiye'nin yüzde 67sınır dışı başarı oranı ile tüm Avrupa'yı geride bıraktığı kaydedildi.

Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 75 bin 678’e yükseldiği ifade edilen açıklamada, 2022’de 158 bin 525 düzensiz göçmen yakalandığı, 204 bin 966 düzensiz göçmenin Türkiye'ye girişinin engellendiği vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda; Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca düzensiz göçle mücadele 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Yasa dışı yollardan Türkiye'ye girenlerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen denetim ve operasyonlar neticesinde, yakalanan mükerrerlikten arındırılmış düzensiz göçmen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artışla 158 bin 525 olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.