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750 müfettiş yardımcısı için sonuçlar açıklandı
GÜNDEM 08.07.2022, 13:18
Eğitim Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınav sonuçları açıklandı.ANKARA (İGFA) -Millî Eğitim Bakanlığınca okullarda kalite güvence sisteminin aktif hâle getirilmesi için kurulan yeni teftiş sistemi kapsamında 750 müfettiş yardımcılığı alımı için 26 Haziran tarihinde yapılan yazılı sınav sonuçları açıklandı.
Yazılı sınav sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.
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