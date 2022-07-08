750 müfettiş yardımcısı için sonuçlar açıklandı

Eğitim Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınav sonuçları açıklandı.ANKARA (İGFA) -Millî Eğitim Bakanlığınca okullarda kalite güvence sisteminin aktif hâle getirilmesi için kurulan yeni teftiş sistemi kapsamında 750 müfettiş yardımcılığı alımı için 26 Haziran tarihinde yapılan yazılı sınav sonuçları açıklandı.



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