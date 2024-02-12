74 ilde silah kaçakçılarına 'Mercek'!

İçişleri Bakanlığı, 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “Mercek-11” operasyonlarında bin 124 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından son 4 günde 74 ilde eş zamanlı olarak “Mercek-11” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 749 ruhsatsız tabanca, 72 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca,26 uzun namlulu tüfek, 164 ruhsatsız av tüfeği, 998 silah ele geçirilirken, toplam bin 124 şüpheli gözaltına alındığı kaydedildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşinde olduklarını belirterek, "Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum" dedi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1756909804969161048