Son Dakika

71 hedefe hava harekatıyla 59 terörist etkisiz hale getirildi!

GÜNDEM 27.12.2023, 13:46
71 hedefe hava harekatıyla 59 terörist etkisiz hale getirildi!

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 71 hedefe hava harekatı düzenlendiğini duyuran Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Şehitlerimizin intikamını en ağır şekilde alıyoruz" dedi.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümet Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu ve Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Terörle mücadele başta olmak üzere faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Bakan Yaşar Güler toplantıda, şehitlerin intikamını en ağır şekilde aldıklarını kaydetti. 

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümet Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları… pic.twitter.com/0xuFRajzkL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 27, 2023

Bakan Güler, toplantıda, “Bildiğiniz gibi 22 ve 23 Aralık’ta maalesef Pençe-Kilit Harekât bölgesinde 12 kahraman evladımızı şehit verdik. Acımız büyük ama irademiz tam. Ve bu değerli evlatlarımızın intikamlarını aldık, almaya devam ediyoruz. En ağır şekilde almaya da devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben bu vesileyle aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Bu saldırılara karşılık olarak Irak ve Suriye kuzeyinde toplam 71 hedefe hava harekâtı icra ettik. Hava harekâtları, çatışmalar ve diğer vasıtalarla toplam 59 terörist etkisiz hâle getirildi. Ama bunların hiç birisi bizim bir şehidimizin tırnağına bile değmez. Onu da ifade etmek istiyorum. Bunlardan alacağımız intikam ile onlara değecek kadar teröristi de en kısa sürede etkisiz hâle getireceğiz, bundan da kimse şüphe etmesin. Bugüne kadar hep söylediğimiz gibi bundan sonra da terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecektir" diye konuştu.

Bu arada Millî Savunma Bakanlığı olarak devletimizin bekası, vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için üstlenmiş olduğumuz görevleri başarıyla yerine getirdiğimiz yoğun bir yılı da geride bıraktıklarını kaydeden Bakan Güler, "Hepinize iyi yıllar diliyorum, ailelerinizle birlikte inşallah sağlıklı, mutlu, başarılı, huzur dolu bir 2024’ü bütün arkadaşlarıma diliyorum. Ayrıca 2024 yılının ülkemiz ve milletimiz için Türkiye Yüzyılı’na yakışır şekilde geçmesini de temenni ediyorum. Bunu sağlamak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğimize bütün milletimize söz veriyoruz" dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 17 44
2. Galatasaray 17 44
3. Trabzonspor 17 30
4. Kayserispor 17 29
5. Beşiktaş 17 29
6. A.Demirspor 17 27
7. Rizespor 17 26
8. Antalyaspor 17 24
9. Kasımpasa 17 23
10. Sivasspor 17 21
11. Ankaragücü 17 20
12. Alanyaspor 17 20
13. Hatayspor 17 19
14. Başakşehir 17 19
15. Gaziantep FK 17 19
16. Konyaspor 17 18
17. Karagümrük 17 17
18. Samsunspor 17 15
19. Pendikspor 17 14
20. İstanbulspor 17 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 42
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Ahlatçı Çorum FK 17 27
8. Gençlerbirliği 17 27
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 17 22
11. Manisa FK 17 19
12. Erzurumspor 17 19
13. Keçiörengücü 17 19
14. Adanaspor 17 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 17 16
18. Altay 17 11
19. Giresunspor 17 9
Takımlar O P
1. Liverpool 19 42
2. Arsenal 18 40
3. Aston Villa 19 39
4. Tottenham 18 36
5. M.City 17 34
6. M. United 19 31
7. West Ham United 18 30
8. Newcastle 19 29
9. Brighton 18 27
10. Bournemouth 18 25
11. Chelsea 18 22
12. Wolves 18 22
13. Fulham 19 21
14. Brentford 17 19
15. Crystal Palace 18 18
16. Nottingham Forest 19 17
17. Everton 18 16
18. Luton Town 18 15
19. Burnley 19 11
20. Sheffield United 19 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 45
2. Girona 18 45
3. Atletico Madrid 18 38
4. Barcelona 18 38
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 18 31
7. Real Betis 18 28
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 18 19
13. Villarreal 18 19
14. Mallorca 18 18
15. Sevilla 18 16
16. Deportivo Alaves 18 16
17. Cadiz 18 15
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5