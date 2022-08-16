70 bine yakın kaçak göçmene sınır dışı!

İçişleri Bakanlığı yılbaşından bugüne 69 bin 692 kaçak göçmenin sınır dışı edildiği, 192 bin 449 kaçak göçmenin ise Türkiye'ye girişinin engellendiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Göç İdaresi Başkanlığı, kaçak göçmenlerle ilgii istatistiki verileri paylaştı.

Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 2022 yılında Türkiye'den sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 142 artış göstererek 69 bin 692 olarak kayıtlara geçtiği belirtilerek, sınır dışı edilenlerin 41 bin 492’sini Afganistan uyruklu yabancılar olduğu, 7 bin 772’sini Pakistan uyruklu yabancılar ve 20 bin 428’ini diğer uyruklardan yabancılar oluşturduğu kaydedildi.

Bakanlık yazılı açıklamada, yıl içerisinde 192 bin 449 kaçak göçmenin de Türkiye'ye girişinin engellendiğini duyurdu.

Göç İdaresi Başkanlığı ve güvenlik güçleri personelince 7/24 esasına göre kaçak göçle mücadele aralıksız sürdüğü kaydedilen açıklamada, "Türkiye'nin sınır güvenliği en üst seviyede tutularak kaçak göçmenlerin ülkemize girişi engellenmektedir. Bu kapsamda; 2021 yılında Doğu ve Güney illerimizde olmak üzere toplam 451 bin 96 kaçak göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. 2022 yılında ülkemize girişi engellenen kaçak göçmen sayısı ise 192 bin 449 olarak gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verildi.

AFGANİSTAN VE PAKİSTAN’A 173 CHARTER SEFERİ DÜZENLENDİ

Bakanlık, 2022 yılında Afganistan’a düzenlenen 171 adet charter (özel uçak) seferi ile 31 bin 459 ve tarifeli uçuşlarla 10 bin 33 olmak üzere toplam 41 bin 492 Afganistan vatandaşının da ülkesine dönüşünün sağlandığını belirterek, "Pakistan’a düzenlenen 2 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 7.772 kaçak göçmen güvenli bir şekilde ülkesine gönderilmiştir. Gönüllü geri dönüş sayısında da artış devam etmektedir. Bugüne kadar ülkemizden 517 bin 289 Suriyeli gönüllü geri dönüş kapsamında ülkesine dönmüştür" diye konuştu.