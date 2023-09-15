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7 üniversiteye rektör ataması
GÜNDEM 15.09.2023, 02:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamına 7 üniversiteye rektör ataması yapıldı.ANKARA (İGFA) - Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadime Yüksektepe, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller oldu.
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