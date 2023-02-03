7. Tematik Kış Kamplarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kapanış mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7. Tematik Kış Kampları Kapanış Programı'na video mesaj gönderdiANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Tematik Kış Kampları Kapanış Programı'na gönderdiği video mesajda, 15 ilde 15 farklı temada hayata geçirilen kış kamplarının yedincisinin tamamlandığını belirtti.

Kış kamplarının düzenlenmesinde emeği ve katkısı olanları tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ocak Pazartesi gününden bu yana devam eden kamplarda, benzer ilgi alanlarına sahip gençlerin bir araya geldiğini dile getirdi.

https://youtu.be/HUUvsi-L5Rw

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin kamplarda arkeolojiden kış sporlarına, dijital iletişimden güzel sanatlara, mühendislikten psikoloji ve edebiyata kadar geniş bir yelpazede eğitim aldığını vurguladı. Kamp vesilesiyle gençlerin hem daha önce ziyaret etmediği şehirleri gezme hem de akademik ve entelektüel birikimini geliştirme imkanı bulduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TEKNOFEST gençliğinin nasıl olması gerektiğini gösterdiniz. Her birinizin bu kamp dönemini yeni dostluklar kurmak, yeni beceriler kazanmak suretiyle verimli bir şekilde değerlendirdiğinize inanıyorum" dedi.

"Son 20 yılda gençlerle omuz omuza vererek nasıl ülkemizi tarihinin en büyük başarısıyla tanıştırmışsak, inşallah 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzu da yine siz gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz" diyen Erdoğan, "Bu süreçte sizlerden tek beklentimiz devletinize güvenmeniz, kendinize inanmanız, büyük bir milletin evladı olduğunuzu asla unutmamanızdır. Yaklaşık 40 senedir gençlerle beraber yol yürümüş bir siyasetçi olarak, inandığı ve azmettiği zaman bu ülkenin gençlerinin neleri başarabileceğini çok iyi biliyorum. Yeter ki siz çalışın, üretin, hayal kurun, geleceğe dair umutlarınızı asla kaybetmeyin" çağrısında bulundu.