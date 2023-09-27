7 projeye 6 milyon 400 bin TL hibe desteği

Sabancı Vakfı tarafından hayata geçirilen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi Hibe Programı’nda desteklenecek projeler belli oldu.İSTANBUL (İGFA) -Sabancı Vakfı’nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteğiyle hayata geçirdiği Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi Hibe Programı kapsamında desteklenecek projeler açıklandı.

Programa, 18-29 yaş arasındaki NEET genç kadınların mesleki becerilerinin geliştirilmesine yönelik proje fikirlerinden oluşan 200’e yakın başvuru geldi. Değerlendirme sürecinin sonunda, aralarında depremden etkilenen illerin de yer aldığı 20 ilden toplam 7 projeye hibe desteği verilmesine karar verildi. Bu kapsamda, 7 projeye toplamda 6 milyon 400 bin TL hibe desteği verilmesi kararlaştırıldı.

GELECEĞİNİ KURAN GENÇ KADINLAR PROGRAMI’NDA HİBE DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANAN PROJELER: Başkent Sanayicileri Derneği’nin Sanayide NEET Kadınlar projesi ile NEET kadınlara imalat sanayi, endüstriyel otomasyon, CNC ve kaynak teknolojileri alanında eğitimler verilerek istihdam edilmeleri amaçlanıyor. Ankara’da uygulanacak projede aynı zamanda organize sanayi bölgesinde eşitlik ilkesinin yaygınlaştırılması ve iş yerlerinin kadın istihdamı için iyileştirilmesi amacıyla firmalara yönelik fırsat eşitliği eğitimleri verilecek.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın NEET Kadınların İş Gücü Piyasasında Dayanıklılığının Geliştirilmesi projesi ile NEET kadınların istihdama katılmalarını kolaylaştırmak için iş gücü ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler yoluyla güçlendirilmeleri ve genç kadınların istihdamını sağlayacak firmalarla iş birlikleri kurulması amaçlanıyor.

İzmir Ticaret Borsası Eğitim Kültür ve Sosyal Entegrasyon Vakfı (BORSAV)’nın Denizin Üreten Kadınları projesi ile İzmir’de yaşayan NEET kadınların mesleki eğitimler yoluyla, su ürünlerini işleyen ve satan işletmelerde ve balık ağı üretim merkezlerinde istihdam edilmeleri amaçlanıyor.

Kodluyoruz Derneği'nin Yazılımla Güçlenen Kadınlar projesi, NEET kadınların yazılım ve sosyal beceri eğitimleri ile güçlenmesini, kurulacak iş birlikleri yoluyla bilişim ve teknoloji sektörlerinde istihdam edilmelerini hedefliyor. Adana’da Seyhan Belediyesi ortaklığıyla gerçekleştirilecek projeye katılacak genç kadınlar, eğitimler kapsamında kentin sorunlarına yönelik teknolojik çözümler de geliştirecek.

Osmaniye Belediyesi'nin Afet Kadınlarının Yeşeren Umutları projesi, depremden etkilenen NEET kadınların, Osmaniye’de kurulacak Gastronomi Merkezi’nde mesleki eğitimler yoluyla istihdama katılımlarını sağlamayı amaçlıyor. Proje; Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İŞKUR, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle hayata geçirilecek.

SistersLab Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği'nin Kadın Yazılımcıların Mentorluk ve Eğitimler Aracılığı ile Güçlendirilmesi projesi, mühendislik bölümlerinden mezun olan NEET kadınların teknik ve destekleyici eğitimlerle DevOps, Siber Güvenlik, Oyun Geliştirme ve UI/UX Tasarımı alanlarında düzenleyeceği akademiler ile yetkinliklerinin artırılmasını sağlayarak iş gücüne katılmalarını amaçlıyor.

Yenilikçi İnsan Kaynakları Derneği'nin İnsan Kaynakları Alanında NEET Kadınlar projesi, Adana’da yaşayan NEET kadınların yenilikçi eğitimler ve mentorluk programları yoluyla desteklenmesi ve iş imkânlarının geliştirilmesi ile insan kaynakları alanında istihdam edilmelerini amaçlıyor.