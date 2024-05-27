7 mahalleye içme suyu ileten hat bir günde yenilendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Hendek ilçesinde 7 mahalleye içme suyu sağlayan kollektör hattını yeniledi. Yenilenen hat bölgede oluşan su kayıpları sorununa kesin çözüm oldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), içme suyu kaynaklarını korumak ve vatandaşlara kesintisiz içme suyu ulaştırmak için şehir genelinde hat yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Suyun tükenebilir kaynak olduğunun bilinci ile yürütülen çalışmalar sayesinde minimum su israfı hedefleniyor.

KAYIP VE KAÇAĞA GÜÇLÜ ALTYAPI İLE GEÇİT YOK

Hendek ilçesinde E-5 karayolunun alt kısmından geçen yatay sondaj geçişi herhangi bir olumsuzluğa neden olmadan bir gün içerisinde yenilendi. Çiftlik, Akova, Servetiye, Çağlayan, Akpınar, Çakallık ve Uzuncaorman mahallelerine içme suyu sağlayan hat güçlü haliyle bir damla dahi su israfına neden olmayacak.