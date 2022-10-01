7 katlı mağaraya terör operasyonu! Komandolar gururla sunar; İnlerine girdiler

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-37 Operasyonu kapsamında 7 katlı mağara içerisinde çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildiğini, 3 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;

"EREN ABLUKA-37 operasyonu kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Hakkari ili Merkez ilçesi Kavaklı köyü kırsalında, 30 Eylül 2022 günü , JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı operasyonda, bölücü terör örgütü tarafından eğitim kampı olarak kullanılan, 7 katlı mağara içerisinde; daha önceki çatışmalarda etkisiz hale getirildiği değerlendirilen 3 BTÖ mensubu etkisiz hale getirildi. Mağara içerisinde yapılan aramada; 1 adet kaleşnikof marka tüfek ve şarjörü240 adet doçka mühimmatı,28 adet kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı,2 adet 12,7 uçaksavar mühimmatı,1 adet basınçlı gaz tüpü,17 adet gaz maskesi,9 adet gaz maskesi filtresi,2 adet dikiş makinesi,1 adet yazıcı,64 adet bardak,1 adet jeneratör, ele geçirilmiştir. Operasyon sonrası mağara imha edilerek kullanılamayacak hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.